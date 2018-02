Cooperazione e ambiente: presentato a Napoli il progetto internazionale Planetise (3)

- Attraverso il progetto Planetise si intende trasferire lo strumento in altri paesi dell'Unione Europea, adattandolo alle diverse realtà nazionali: si raggiungerà pertanto la creazione di un’edizione rivisitata del Planetbook game, editato in turco, italiano, romeno, tedesco e portoghese per ogni livello nazionale, oltre ad un’edizione internazionale, da sviluppare in inglese. Per adattare il gioco alle proprie realtà nazionali, ogni partner realizzerà focus group, workshop e sessioni di formazione su piccola scala coinvolgendo esperti ed esponenti di organizzazioni giovanili nazionali attive nell'ambito di ambiente, sostenibilità ed energia. (segue) (Ren)