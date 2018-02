Arresti baby gang: Schifone (FdI), non relegare tema sicurezza in secondo piano

- "Un grande lavoro, quello delle forze dell'ordine di Scampia e Chiaiano, che, questa mattina, hanno eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei minorenni che lo scorso 12 gennaio hanno picchiato selvaggiamento Gaetano, quindicenne a cui è stata asportata la milza". Lo ha dichiarato Marta Schifone, candidata per il centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Fuorigrotta, Pianura, Sognavo, Bagnoli e Chiaiano. "I napoletani - ha aggiunto - sono scesi in piazza per manifestare contro gli atti di violenza gratuita che negli ultimi tempi stanno caratterizzando la città. Ma questo non basta. Il tema della sicurezza non può essere relegato in secondo piano, deve essere centrale nell'agenda del prossimo Governo". (segue) (Ren)