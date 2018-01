Campania: Consiglio regionale approva norme su sostegno all’editoria locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato con 34 voti favorevoli, del centrosinistra e del centrodestra,e 4 voti contrari del M5S, il Disegno di legge “Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all’editoria locale” ad iniziativa del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il ddl è stato introdotto dal presidente della I commissione, Alfonso Piscitelli. “La I commissione, raccogliendo diverse sollecitazioni dei suoi componenti, ha tenuto audizioni con autorevoli personalità del mondo giornalistico e dell’editoria regionale che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa legislativa che colma un vuoto fondamentale nella nostra regione dando attuazione alla Legge 150 del 2000 in materia di informazione e comunicazione istituzionale” – ha sottolineato l’esponente del gruppo “De Luca Presidente” -. (segue) (Ren)