Salerno: al via dal 4 febbraio la decima edizione del festival nazionale Teatro XS (2)

- Il secondo spettacolo in cartellone, domenica 18 febbraio, alle ore 19, sarà “Tango” di Francesca Zanni messo in scena dalla Compagnia La Corte dei Folli di Fossano. La regia è di Pinuccio Bellone. In scena, due vite scorrono parallele. I due protagonisti vivono due tempi diversi, non parlano mai tra loro, ma condividono la forza della giovinezza, l'orrore per la perdita dell'identità e la passione per il tango. “Tango” racconta un pezzo di storia dell'umanità che qualcuno preferirebbe dimenticare. Domenica 25 febbraio, alle ore 19, la giuria del festival dovrà valutare lo spettacolo “Bravo pour le clown” di Luca Morelli presentato dalla Compagnia Luca Morelli di Potenza. È un monologo che tra teatro di prosa e clownerie vuol essere un omaggio a Grok, l’ultimo grande clown del ‘900. Uno spettacolo intenso in cui il protagonista racconterà di una sala teatrale vuota e che rischia la chiusura. Per domenica 11 marzo, nell’ambito della sezione “XS Giovani”, novità do quest'anno, ci sarà la Compagnia Teatro Mio di Vico Equense in “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello. Ruccello ha scritto “Anna Cappelli” poco prima della sua prematura scomparsa: sette dialoghi per attrice sola che parla con qualcuno fuori-scena: prima la padrona della stanza affittata da Anna, poi Tonino. Non si tratta dunque di monologhi interiori ma di colloqui di cui lo spettatore sente solo la parte di Anna. Domenica 18 marzo la Compagnia Live di Mercato San Severino, sempre nella sezione Giovani, calcherà le tavole del palco di via Sichelgaita con “Il tè delle tre”, spettacolo liberamente tratto da “Psycho ladies” di Beltrame. La storia è quella di tre donne colpite da psicopatia che si incontrano, per curiosa combinazione, sulla tomba del loro psichiatra scomparso in circostanze misteriose. Sabato 24 marzo, alle ore 21.15, ospite del Festival XS sarà la Compagnia Teatroimmagine di Venezia in “Il barbiere di Siviglia” in guisa dei Commedianti dell’Arte. Benoit Roland e Roberto Zamengo seguendo quello che è ormai un “carattere” della compagnia considerano il libretto de “Il Barbiere di Siviglia” scritto da Sterbini, un pretesto, una ragione apparente per nascondere l’autentico motivo della scelta. Si parte dalla motivazione di divertirsi e divertire il pubblico, rileggendo l’opera di Gioacchino Rossini con il tipico “savoir faire” della compagnia evitando però ogni confronto. Domenica 8 aprile settimo spettacolo in scena con “Cyrano de Bergerac … in salsa comica” di Lorenzo Corengia presentato dalla Compagnia Ronzinante di Merate. La trama segue fedelmente la struttura del testo originale, ma viene continuamente punzecchiata da imprevisti ed equivoci grotteschi. (segue) (Ren)