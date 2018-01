UnisaOrienta 2018: al campus di Fisciano (Sa) incontri con esponenti dello sport, del giornalismo, delle istituzioni e dello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “UnisaOrienta 2018” si preannuncia come l’edizione dai grandi numeri. Da domani mattina (giovedì 1 febbraio) il Campus di Fisciano accoglierà circa 15mila studenti delle 110 scuole superiori che quest’anno hanno scelto l’Università di Salerno come luogo per “orientare” i loro allievi. Ben 4 sono le regioni di provenienza: Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Ad accoglierli ci saranno 300 docenti ai quali è stato affidato il compito di presentare i sedici dipartimenti: per far questo ci sono in calendario 432 seminari. Come ormai da formula di UnisaOrienta, ogni mattina in seduta plenaria ci sarà l’incontro con esponenti del mondo della giustizia, delle istituzioni, dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. Ad inaugurare domani mattina, alle ore 9 in Aula Magna, la 14esima edizione di UnisaOrienta, l’evento dedicato all’orientamento degli studenti degli istituti d’istruzione superiore promosso ogni anno dal CAOT dell’Università di Salerno in collaborazione con i sedici Dipartimenti dell’Ateneo, sarà Antonio Centore, procuratore della Repubblica al Tribunale di Nocera Inferiore. Subito dopo l’incontro, le future matricole seguiranno i seminari di orientamento utili a comprendere il futuro percorso di studio. L’obiettivo di UnisaOrienta è, appunto, quello di avvicinare i giovani alla realtà universitaria e offrire loro strumenti utili a favorire una scelta motivata e consapevole sul futuro percorso di studio. (segue) (Ren)