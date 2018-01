Quarto: Nappi (Fi), ristabilire democrazia e restituire dignità a tutta la città

- "Ennesima puntata della fiction dell'amministrazione Capuozzo a Quarto. Come se non fossero bastate le puntate precedenti sulla deroga per governare con meno consiglieri, e lo psicodramma tra la sindaca e il Movimento Cinquestelle, in queste ore si sta mettendo in campo un vero e proprio attentato alla democrazia. Altri sei consiglieri di Quarto hanno firmato le dimissioni e la Capuozzo si è nuovamente rivolta alla Prefettura per avere una ennesima deroga per restare in piedi. Questo è inaccettabile. Non solo siamo di fronte a una sospensione di fatto della democrazia ma è la prova più lampante ed evidente è che siamo di fronte a un sindaco che non ha rispetto per i propri cittadini. Quarto deve essere liberata da anni di prese in giro. Quarto deve tornare al voto. L'appello mio e di Forza Italia è al Prefetto che possa ristabilire democrazia e restituire dignità a una intera comunità". Così Severino Nappi, responsabile Forza Italia Politiche per il Sud e candidato alla Camera dei Deputati nel collegio 1-09 Pozzuoli - Ischia. (Ren)