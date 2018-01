Elezioni: Formisano (Articolo1 Mpd-Leu), lavorare a grande alleanza democratica e popolare

- "Esaurito il tourbillon delle candidature, è necessario che i più avveduti comincino a pensare a quello che sarà lo scenario dal 5 marzo in poi". Così, il deputato di Articolo1-Mpd ed esponente di Leu Nello Formisano, il quale ha aggiunto: "Nessuna delle forze in campo sembra in grado di essere autosufficiente con la conseguente difficoltà di procedere alla formazione del nuovo esecutivo. Fortunatamente la saggezza del Presidente della Repubblica ha fatto sì che restasse in carica un governo operativo". "Proprio alla luce di questa difficoltà - ha sottolineato Formisano - occorre sin da subito mettere in campo iniziative politiche che tendano alla costruzione di una grande alleanza democratica e popolare che contrasti destre e populismi, che non può prescindere dai risultati elettorali di Pd, Leu e delle forze ambientaliste e della solidarietà, al netto di tutti quelli che pensano alla grande coalizione, come soluzione dei problemi del paese o che si autoconfinino in una sterile testimonianza parlamentare". "Già in questa tornata elettorale vanno sostenuti i candidati che pensano alla grande alleanza democratica e popolare", ha concluso. (Ren)