Sanità: Monaldi di Napoli primo per adozione di tecniche mini-invasive al polmone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il quarto anno consecutivo, con 160 interventi nel 2017, l'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli si è confermata al primo posto in Italia per interventi chirurgici sui pazienti affetti da tumore al polmone con tecniche mini-invasive in videotoracoscopia o Vats, video-assistedthoracoscopicsurgery. La nuova tecnologia, che ha completamente rinnovato la chirurgia toracica, è stata introdotta nella struttura dal 2011 e fino ad oggi ne hanno beneficiato oltre 560 pazienti. Grazie ai nuovi sistemi, gli interventi chirurgici sono più sicuri e meno traumatici, essendo effettuati in toraco-scopia, tecnica che riduce anche il rischio di emorragie grazie all'estrema precisione degli strumenti utilizzati. (segue) (Ren)