Campania: garante detenuti e Acli, ricorso contro legge Fornero (2)

- "Non ero a conoscenza che la legge Fornero, che ha già penalizzato fortemente lavoratori e pensionati, fosse intervenuta in maniera così pesante anche per sottrarre diritti ai detenuti e a chi, commesso un reato e pagato il prezzo con la giustizia, vede annientare la propria vita contributiva e viene privato di un diritto costituzionalmente garantito", ha detto il vice presidente Casillo, che ha sottolineato: "Il ricorso presentato da Acli è una battaglia morale e sostanziale molto importante a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti e la sosteniamo insieme con il Garante dei detenuti, Ciambriello, che si è confermato una scelta efficace in questo importante ruolo. La legge Fornero è un tema sociale da affrontare con urgenza e auspico che il nuovo Parlamento lo faccia in quanto è un dovere morale, politico, sociale ed umano a cui tutte le forze politiche devono dare il proprio contributo". (segue) (Ren)