Napoli: venerdì il convegno "La cultura e l'Europa" all'Istituto italiano per gli studi filosofici

- Venerdì 2 febbraio, dalle ore 10, presso l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, si terrà il convegno "La cultura e l'Europa", promosso dall'assessorato alla Cultura del comune di Napoli, in omaggio ad un desiderio dell'avvocato e filosofo napoletano Gerardo Marotta. Esperti italiani e stranieri si confronteranno su quale stimolo storico, politico e sociale hanno avuto e avranno filosofia, arte e scienze per l'Europa unita. Il convegno ospiterà gli interventi dello storico Luigi Mascilli Migliorini, dei filologi e storici della scienza János Kelemen, Marika Piva e Oreste Trabucco, dei filosofi Fiorinda Li Vigni, Gian Franco Frigo, Steffen Dietzsch, Dietrich von Engelhardt, Arturo Martorelli, Guido Traversa, Paolo Virno, degli intellettuali dal mondo dell'assistenza Pier Luigi Scapicchio, Ferdinando Brancaleone e Fernando Boscaino. L'evento sarà aperto dal saluto dell'assessore alla cultura del comune di Napoli Nino Daniele ed introdotto da Gianfranco Buffardi. (Ren)