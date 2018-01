Elezioni: venerdì la presentazione dei candidati M5s nei collegi uninominali Campania

- Venerdì 2 febbraio, alle ore 11.30, nei locali dell’Hart, in via Crispi 33 a Napoli, il Movimento 5 Stelle presenterà tutti i candidati nei collegi uninominali della Campania in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. (Ren)