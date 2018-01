Cooperazione e ambiente: presentato a Napoli il progetto internazionale Planetise

- Si è tenuta questa mattina a Napoli, presso la sede dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, la presentazione del progetto "Planetise". All'incontro ha portato il suo saluto il presidente dell'Odg Campania Ottavio Lucarelli. L'iniziativa è stata illustrata da Alessandro Sansoni, presidente dell'associazione Modavi Federazione Provinciale di Napoli Onlus e vicepresidente nazionale del Modavi Onlus. "Planetise" (Pratical Learning for Action and Networking via an Educational Tool Inspiring Study of Environment) è un progetto di cooperazione transnazionale, finanziato nell’ambito del Programma Erasmus Plus – Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, che coinvolge realtà del mondo universitario e del terzo settore di sei Paesi, Turchia, Grecia, Italia, Romania, Portogallo e Germania. (segue) (Ren)