Napoli: domani la presentazione dei nuovi avvisi pubblici per i giovani con il ministro Poletti

- Il comune di Napoli ha organizzato per domani, mercoledì il 31 gennaio, presso la Sala del Capitolo del Complesso di S. Domenico Maggiore una giornata dedicata interamente ai giovani durante la quale verranno illustrati nel dettaglio gli avvisi pubblici "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018" e "Giovani per il Sociale 2018" emanati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella prima sessione, alle ore 11.30, ci sarà una tavola rotonda istituzionale alla quale parteciperanno il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, il capo del Dipartimento della Gioventù Calogero Mauceri e l'assessore ai Fondi Europei della Regione Campania Serena Angioli, insieme all'assessore ai Giovani e l'assessore al Patrimonio del comune di Napoli, Alessandra Clemente e Ciro Borriello, promotori dell'iniziativa. (Ren)