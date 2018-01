Napoli: Lega, giovedì la presentazione del "Progetto cultura per la Campania"

- Si svolgerà giovedì prossimo, 01 febbraio, alle ore 12.30, presso il Palazzo Alabardieri di Napoli, la conferenza stampa indetta dalla Lega regionale per la presentazione del "Progetto Cultura per la Campania". Parteciperanno i responsabili regionali del primo Dipartimento in Italia della Lega, dedicato alla Cultura e allo Spettacolo, guidato dall'architetto napoletano Fabiana Gardini e il coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa. "La Lega - ha dichiarato Gardini - ha dimostrato grande attenzione in questi mesi alla nostra regione. In Campania abbiamo dato vita al primo dipartimento, su scala nazionale, dedicato alla Cultura e allo Spettacolo. Abbiamo lavorato per la presentazione di un progetto che per noi rappresenterà le linee guida dell'attività politica sul territorio". "L'indotto della cultura e dello spettacolo – ha spiegato - da solo potrebbe dare lavoro e sostenibilità ad oltre 200mila persone. Stiamo parlando di una visione nuova del mondo della Cultura che dovrebbe tornare ad essere cuore pulsante della nostra economia". (Ren)