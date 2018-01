Campania: approvata mozione per riconoscimento ulteriori forme di autonomia della Regione (2)

- "La proposta di mozione - ha spiegato Picarone - si inserisce nell’ambito della 'sfida' lanciata da tempo dalla Regione Campania per l’efficienza e l’efficacia delle politiche pubbliche al governo e alle altre Regioni, rivendicando la capacità di governo della propria classe politica attuale, e segue l’iniziativa del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha espressamente chiesto al presidente del Consiglio dei Ministri, con una lettera formale, l’apertura di un tavolo di discussione sul decentramento dei poteri al fine di garantire i principi di rigore amministrativo e di trasparenza, di efficienza e correttezza gestionale, superando, così, la logica della spesa storica che condanna il Sud a permanere nelle sue difficoltà si tratta di un tema centrale che riguarda la questione dei residui fiscali, sulla quale è stata fatta una campagna politica fuorviante ed avversa al Sud, e della perequazione regionale che, ad oggi non è stata realizzata". "Il Sud continua ad essere penalizzato – ha sottolineato Picarone – e, per questo, attivare l’art. 116 comma 3 della Costituzione anche per la Campania è fondamentale perché consente alla nostra Regione di essere presente sui tavoli che si stanno aprendo davanti al governo per evitare una ulteriore penalizzazione per il Sud e l’auspicio è che anche le altre regioni del Sud si attivino". (Ren)