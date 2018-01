Campania: approvata mozione per riconoscimento ulteriori forme di autonomia della Regione (3)

- "La mozione è condivisibile nei suoi obiettivi, ed infatti voteremo a favore del dispositivo ma non delle premesse, è un atto simbolico perché, ad oggi, nulla è stato prodotto nella direzione del conferimento di maggiori funzioni alla Campania – ha commentato il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro – inoltre va affrontato il tema della perequazione e della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, che sono diritti sanciti dalla Costituzione, e, se non vengono garantiti, come accade oggi, è possibile l’intervento sostitutivo delle Regioni. Sono queste le grandi partite da giocare per il Sud – ha sottolineato – così come l’art. 117 comma 8, la Costituzione prevede la possibilità di costituire organi comuni per l’esercizio di funzioni delegate, un’esperienza interessante di gestione che va verso la macro area e si muove anche nell’ottica della grande riforma costituzionale delle macro regioni". (Ren)