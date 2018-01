Caserta: patto interporto sud europa-comune Marcianise per il lavoro

- Far ripartire il lavoro in un territorio dalle grandi potenzialità alla vigilia dell'entrata in vigore delle Zes attraverso la collaborazione tra mondo della scuola, imprese ed enti locali. E' quanto emerso durante il convegno "Il ruolo del territorio nelle politiche di sviluppo: l'Interporto Sud Europa e il Comune di Marcianise come modello di intervento", tenutosi oggi nel palazzo della cultura di Marcianise (Ce). I lavori sono la naturale prosecuzione dell'accordo procedimentale (ex art. 11 legge 241/1990 con valore transattivo) sottoscritto da Interporto e Comune che, proprio all'articolo 6, prevede 'l'organizzazione di idonei corsi di formazione per fronteggiare la crisi occupazionale del territorio". "Il nostro è un territorio strategico per l'economia di tutto il paese. Con questa iniziativa facciamo un ulteriore passo in avanti per corso all'accordo firmato con l'Interporto. (segue) (Ren)