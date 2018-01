Caserta: patto interporto sud europa-comune Marcianise per il lavoro (2)

- Stiamo recuperando un ritardo di circa 10 anni, l'apertura dei cantieri ricadenti nel perimetro del Comune darà nuova linfa all'occupazione", ha detto il sindaco Antonello Velardi. Per Salvatore Antonio De Biasio, presidente Interporto: "Esistono figure professionali nuove, fondamentali per le attività legate alla logistica. L'interazione con il mondo della scuola, a partire dall'Istituto tecnico superiore per la mobilità ecocompatibile che opera nell'Interporto, si pone l'obiettivo di diffondere la cultura operativa della logistica negli allievi, che poi potranno trovare adeguato sbocco professionale". "Formazione professionalizzante delle nuove generazioni e sburocratizzazione dei processi sono due esigenze che possono tramutarsi in fattori eccezionali di sviluppo del nostro territorio. Lo stesso dibattito sulle nascenti Zone economiche speciali rischia di diventare sterile se si esaurisce sullo stanziamento dei fondi sottovalutando la necessità strategica della semplificazione dei processi", ha sottolineato Gianluigi Traettino, presidente Confindustria Caserta. (Ren)