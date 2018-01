Borrelli (Verdi): richiesta autonomia regionale giusta e sostenuta dai passi in avanti fatti

- "Abbiamo tutte le carte in regola per chiedere maggiore autonomia, nel pieno rispetto della Costituzione, senza tentazioni secessioniste o qualunquiste come quelle che hanno animato i referendum in Lombardia e Veneto dove c'è stato un inutile spreco di soldi per referendum farlocchi che sono costati milioni di euro anche per comprare tablet che non possono essere neanche usati dalle scuole, come avevano garantito i presidenti leghisti di quelle due regioni". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha sostenuto e votato la mozione con la quale il Consiglio regionale ha chiesto al presidente De Luca di avviare l'iter per chiedere una maggiore autonomia per la Campania. "I risultati raggiunti nella raccolta differenziata, dove la Campania è diventata un modello positivo, nei trasporti, con il salvataggio dell'Eav, e nell'economia dove siamo la regione che sta crescendo di più in termini di Pil, sono solo alcuni dati che confermano una netta inversione di tendenza e dimostrano che abbiamo le capacità per gestire al meglio le nostre risorse" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "il nuovo Parlamento dovrà prendere in considerazione le richieste di maggiore autonomia che arrivano dalle regioni, soprattutto quella come la nostra che si basa su dati reali e non è animata da voglia di farsi un po' di pubblicità a costo zero". "La Campania ha il diritto di avere maggiore autonomia, così come di rivedere i criteri con i quali vengono ripartite le risorse, soprattutto quelle sanitarie, dove ancora scontiamo un assurdo criterio che favorisce le regioni del Nord, come deciso dalla Lega qualche anno fa" ha concluso Borrelli sottolineando che "proprio per colpa di quei criteri, pur essendo una delle regioni più giovani, abbiamo avuto meno vaccini rispetto alle altre regioni".(Ren)