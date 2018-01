Napoli: al Teatro San Ferdinando torna il progetto ‘Il Palcoscenico della legalità’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6, 7 e 8 febbraio prossimi al Teatro San Ferdinando di Napoli torna il progetto Il Palcoscenico della legalità con lo spettacolo DIECI STORIE PROPRIO COSÌ terzo atto, da un'idea di Giulia Minoli su drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli e la regia di Emanuela Giordano. Rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e agli studenti, in linea con le finalità civili e culturali che ispirano il progetto, lo spettacolo vede in scena Daria D'Aloia, Vincenzo d'Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, con i musicisti Tommaso Di Giulio alle chitarre e Paolo Volpini alla batteria, su musiche originali dello stesso Tommaso Di Giulio; aiuto regia Tania Ciletti. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Co2 Crisis Opportunity Onlus. (segue) (Ren)