Napoli: Unione industriali, “La logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno”

- “La logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno”. Il tema sarà affrontato nel corso di un incontro in programma giovedì primo febbraio, all’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli), con inizio alle ore 14.30. L’argomento rientra nell’ambito di “Connettere l’Italia”, il nuovo piano strategico per la mobilità del Paese del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale del supporto della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza. Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Campania, Ambrogio Prezioso, la relazione introduttiva sarà svolta dall’Amministratore Unico di Ram spa, Ennio Cascetta (“Infrastrutture e logistica per connettere il Mezzogiorno”). Seguirà un dibattito con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’Amministratore Delegato di Anas spa, Gianni Armani, l’Amministratore Delegato di Rfi spa, Maurizio Gentile, e il Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, Delegato Assoporti, Pietro Spirito. Moderatore sarà il Direttore de “Il Mattino”, Alessandro Barbano, che inoltre, al termine dell’incontro, intervisterà il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio.(Ren)