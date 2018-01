Napoli: 1 febbraio, incontro formativo all’Unione industriali su guida sicura (2)

- A coordinare i lavori, Antonio Parlati, presidente Sezione editoria cultura e spettacolo - Unione Industriali Napoli. Nel corso dei lavori sarà illustrato a circa 150 studenti il concorso di idee “Inventa un segnale stradale” la cui manifestazione finale è in programma il 20 aprile 2018 a Napoli. Il progetto di sensibilizzazione deriva dalla consapevolezza che - secondo dati Istat del 2016 - in Campania 1 vittima su 3 deceduta in incidenti stradali aveva meno di 30 anni. Ad aprire il convegno lo spot del progetto Sii Saggio, Guida Sicuro realizzato dalla Santi Bailor ed interpretato da Francesca De Rosa. La campagna si svolge in collaborazione con la direzione scolastica regionale della Campania, l’Unione industriali Napoli, l’Università Federico II, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, l’Esercito Italiano, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia di stato, la Polizia penitenziaria, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, la Polizia locale, la Croce Rossa Italiana, l’Anas, il Coni, la Tangenziale di Napoli, la società Iveco e con la partnership di Rai Isoradio e Fondazione Telethon, con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale. (Ren)