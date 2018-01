Campania: Consiglio regionale approva norme su invecchiamento attivo (2)

- “Invecchiamento attivo significa anche difendere gli anziani da un reato vergognoso che è quello delle truffe e dei raggiri, una violenza sottostimata, questa, all'interno di un fenomeno che negli ultimi anni si è intensificato, e che va contrastato con una rete di sostegno alla comunicazione e alla prevenzione all’interno dei nuclei familiari e delle strutture per la terza età” – ha sottolineato Beneduce (FI). Il consigliere del M5S Luigi Cirillo ha annunciato l’astensione del proprio gruppo in quanto, pur condividendone lo spirito di fondo, esso – ha spiegato – non ha le necessarie coperture finanziarie. L’obiettivo fondamentale della legge è valorizzare la risorsa-anziani e promuovere l’invecchiamento attivo, che coniughi la qualità della vita, il contrasto della emarginazione sociale, la tutela della salute, la piena partecipazione alla società. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, la Regione delinea interventi coordinati ed integrati a favore delle persone anziane per l’invecchiamento attivo e, per esse, collabora con i Comuni, singoli e associati, con le Asl, con le istituzioni scolastiche, con le Università, con il mondo associativo e del volontariato. (segue) (Ren)