Campania: Consiglio regionale approva norme su riutilizzo beni confiscati (2)

- A tal fine, essa mette in campo strumenti, quali: il Piano strategico per i beni confiscati ed il Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei bei confiscati; il Fondo unico per i beni confiscati, ripartito in tre macro aree funzionali, azione per le ristrutturazioni, azione per le start up, azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo dei beni confiscati; il rafforzamento dell’Osservatorio regionale per i beni confiscati, già istituito con la legge regionale 7/2012, che viene presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e le cui funzioni vengono puntualizzate al fine di renderle più efficaci; la Conferenza annuale sui bei confiscati, quale momento pubblico di confronto e di dibattito sull’attuazione della legge, la previsione dell’impiego delle risorse europee della programmazione 2014-2020 e delle eventuali risorse nazionali e regionali destinate alle politiche sociali per il raggiungimento degli obiettivi fissati”. (segue) (Ren)