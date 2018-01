Campania: Consiglio regionale approva norme su sostegno all’editoria locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rispetto degli articoli 9 e 21 della Costituzione e dell’art. 8 dello Statuto della Regione Campania, il disegno di legge riconosce il sistema integrato dell’informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico, riconosce e promuove il pluralismo dell’informazione e della comunicazione, quale strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale diffusione di conoscenza della realtà territoriale regionale, sostiene il mondo dell’editoria e l’occupazione giornalistica. Questa legge rappresenta una grande conquista di qualità e di civiltà democratica” – ha sottolineato Piscitelli. “Questa legge colma un gap della nostra regione e mette in campo uno strumento che accresce il pluralismo informativo, favorisce l’informazione e la sua importante funzione per la democrazia e per la cultura, e va nella direzione di valorizzare il lavoro giornalistico e le realtà editoriali campane. Per questo la sosterremo con grande convinzione” – ha detto il vice presidente del Consiglio regionale, Ermanno Russo (FI). (segue) (Ren)