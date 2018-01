Campania: Consiglio regionale approva norme su sostegno all’editoria locale (3)

- “Questo disegno di legge attua la Legge 150/2000 e garantisce che negli Uffici Stampa lavorino persone iscritte all’Ordine dei Giornalisti e valorizza il lavoro dei giornalisti degli Uffici Stampa – sottolinea il capogruppo di Campania Libera, Psi, Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli – con questa legge facciamo un grande passo in avanti in termini di legalità e di professionalità e mettiamo in campo una legge importante e qualificante dell’azione dell’intero Consiglio regionale che auspico voglia approvarla all’unanimità. Sia come consigliere regionale che come giornalista, sono particolarmente contento di poter votare a favore di questa legge”. “Siamo favorevoli a questa legge che apre una fase nuova e positiva nel segno della valorizzazione del lavoro giornalistico e dell’importante funzione dell’informazione e della comunicazione istituzionale, è una legge tanto attesa e, approvandola , abbiamo fatto il nostro dovere nei confronti del mondo dell’informazione” – ha detto il consigliere Luciano Passariello (FdI-AN). “Questa legge è lacunosa, perché lascia fuori il mondo dell’informazione del web, perché non offre garanzie per la stabilizzazione dei precari ed un quadro contrattuale chiaro per i giornalisti, proposte che abbiamo avanzato in I Commissione e che non sono state accolte – ha detto il capogruppo del M5S Gennaro Saiello– che ha aggiunto : “il ddl, inoltre, crea un sistema di discrezionalità che consente di gestire le risorse in maniera non trasparente ed imparziale”. (segue) (Ren)