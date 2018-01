Napoli: assessore Gaeta, al via la festa delle educative territoriali

- Si terrà domani, a partire dalle ore 15.00, alla presenza dell'assessore al welfare Roberta Gaeta, la Festa delle Educative Territoriali presso il Centro diurno "Don Bosco" sito in via Don Bosco 8. "Esiste una gioventù alternativa da quella targhettizzata come "babygang" – ha detto l'Assessore Gaeta - ragazze e ragazzi che, con piacere, si allontanano dalla strada per svolgere attività educative e culturali nei nostri Centri Diurni e nei nostri Laboratori di Educativa Territoriale. La festa di domani - prosegue l'assessore- è un momento importante, in quanto occasione di confronto e socializzazione per ragazzi provenienti dalle differenti realtà municipali. Questo è un ulteriore passo in direzione dell'accrescimento della cultura della partecipazione e dell'ascolto". A partire dalle ore 15, circa 600 ragazzi da tutta Napoli saranno accolti con una golosa merenda e un intenso pomeriggio di giochi, tornei e divertimento.(Ren)