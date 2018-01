Salerno: al via dal 4 febbraio la decima edizione del festival nazionale Teatro XS

- Festeggia il suo decimo compleanno il Festival Nazionale di "Teatro XS" Città di Salerno. Una ricorrenza che meritava un richiamo anche simbolico e così la Compagnia dell’Eclissi, che nel 2008 ha deciso di far nascere in città un festival dedicato agli spettacoli “extra small”, ha intessuto un cartellone di dieci spettacoli con altrettanti riferimenti agli anni trascorsi. Al X Festival XS 2018 parteciperanno, in concorso, tutte le compagnie vincitrici delle passate edizioni a cui si aggiungerà lo spettacolo vincitore della terza edizione del Festival MonoDrama Monologue Dramatique organizzato dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina (Sa) che, di diritto e, in concorso, parteciperà al Festival. Quest'anno, poi, per festeggiare il decennale, sarà inserita una sezione XS Giovani dedicata ad attori under 35. Il tutto avrà inizio dal prossimo 4 febbraio, quando il sipario del Teatro Genovesi (via Principessa Sichelgaita) di Salerno, alle ore 19, si aprirà per ospitare la Compagnia “I Cattivi di Cuore” di Imperia con lo spettacolo “Il profumo delle rose” di Chiara Giribaldi. La regia è di Gino Brusco. Il testo, ironico e frizzante, racconta della comunità di Roseto negli USA, fondata da emigranti italiani alla fine dell’Ottocento, ma anche delle contraddizioni della nostra civiltà globalizzata e lo fa stuzzicando il sorriso ed al tempo stesso la riflessione. Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, diretta da Enzo Tota, con il patrocinio dell'Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Genovesi – Da Vinci”, guidato dal dirigente Nicola Annunziata, il sostegno delle Soroptimist Club Sezione Salerno, il patrocinio del Comune di Salerno e il sostegno della U.I.L.T. Campania. (segue) (Ren)