Napoli: maresciallo carabinieri tenta il suicidio con la pistola d'ordinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un maresciallo dei carabinieri, 45enne di Caserta, in servizio al Tribunale di Napoli, ha tentato di uccidersi sparando un colpo di pistola alla testa con la pistola d'ordinanza. L'uomo si trovava nella Torre A del palazzo di giustizia di Napoli e ora, in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli in eliambulanza. (Ren)