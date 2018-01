Napoli: domani presso l'Odg Campania la presentazione del progetto "Planetise"

- Si terrà domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 10.30, presso la sala riunioni dell'Ordine dei giornalisti della Campania, in vico Santa Maria a Cappella Vecchia 8, la presentazione del progetto "Planetise", a cura dell'associazione Modavi Federazione provinciale di Napoli Onlus. "Planetise" (Pratical learning for action and networking via an educational tool inspiring study of environment) è un progetto di cooperazione transnazionale, finanziato nell’ambito del Programma Erasmus Plus – Azione chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, che coinvolge realtà del mondo universitario e del terzo settore di sei Paesi, Turchia, Grecia, Italia, Romania, Portogallo e Germania. Alla base del progetto c’è il Planetbook game, un gioco da tavolo educativo, incentrato sull’ambiente e sui cambiamenti climatici, contenente 700 domande di conoscenza enciclopedica sulle problematiche ambientali del nostro pianeta e sulle attività delle organizzazioni internazionali che si occupano della sua protezione. (segue) (Ren)