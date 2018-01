Napoli: domani presso l'Odg Campania la presentazione del progetto "Planetise" (2)

- La metodologia alla base è stata sviluppata e implementata con successo dalla ong greca "Kean", allo scopo di aumentare la consapevolezza dei giovani sull'ambiente a livello locale, regionale, nazionale e globale. Il gioco, presentato anche in versione da pavimento e in versione digitale, è stato distribuito in oltre 700 scuole in Grecia e ha raggiunto 26.000 studenti da quando è stato avviato nel 2008. Nel 2010 è stata sviluppata anche una versione americana, distribuita nelle scuole greche degli Stati Uniti. Attraverso il progetto Planetise si intende trasferire lo strumento in altri paesi dell'Unione Europea, adattandolo alle diverse realtà nazionali: si raggiungerà pertanto la creazione di un’edizione rivisitata del Planetbook game, editato in turco, croato, italiano, spagnolo e greco per ogni livello nazionale, oltre ad un’edizione internazionale, da sviluppare in inglese. (segue) (Ren)