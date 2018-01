Napoli: Verdi, la fontana di Monteoliveto 'ostaggio' dei cassonetti della spazzatura

- "Non c'è pace per la fontana di Monteoliveto, una delle più belle esistenti a Napoli, finita più volte sui media per essere stata trasformata in una discarica a cielo aperto". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della seconda municipalità di Napoli, Salvatore Iodice, denunciando che "ora a deturparla c'è una fila di cassonetti per la spazzatura che ne ostruiscono addirittura la vista a quanti passano per via Monteoliveto e diventano davvero insopportabili a chi scende da piazza del Gesù". "Possibile che non ci siano altri posti dove mettere quei cassonetti?", hanno chiosato Borrelli e Iodice, ribadendo "la richiesta di rimettere la recinzione che fu tolta nel corso del '900 per evitare che quella fontana continui a essere usata come panchina e come porta rifiuti".(Ren)