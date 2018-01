Napoli: da giovedì uno sportello di consulenza per aiutare i cittadini a fare impresa

- Con l'obiettivo di informare i cittadini sulle opportunità e sui bandi attivi sulla creazione e lo sviluppo di impresa, il comune di Napoli, dal prossimo 1 febbraio, aprirà uno sportello presso il Servizio Mercato del Lavoro per assistere gratuitamente i proponenti nelle varie fasi di compilazione delle domande di partecipazione, in particolare, per il bando "Resto al Sud" di Invitalia e per i contributi offerti dal comune per le piccole e microimprese napoletane, che avranno, in momenti diversi, un punto informazione dedicato ai cittadini che vogliono parteciparvi. Per assistenza e consulenza sull'incentivo "Resto al sud" lo sportello dedicato sarà attivo il mercoledì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, previa prenotazione e conferma dell'appuntamento via mail, mentre per l'assistenza al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "lnterventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano - programma 2017", lo sportello sarà attivo il martedì e il giovedì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 previa prenotazione dell'appuntamento con il servizio di assistenza tecnica direttamente online sul sito del comune di Napoli. (segue) (Ren)