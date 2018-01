Paestum: domenica di visite gratuite ai musei, per l'area archeologica occorre prenotazione

- Torna domenica 4 febbraio 2018 l'appuntamento fisso con l'ingresso gratuito per tutti al Museo e all'area archeologica di Paestum con tante iniziative, ma bisogna ricordare cheè necessario ritirare il biglietto d'ingresso gratuito presso le biglietterie. Ecco il programma: ore 11:30 e 16:30 #FamilyLabPaestum: un viaggio per tutta la famiglia alla scoperta dell'antica storia della città di Paestum! Appuntamenti ogni prima e terza domenica del mese. L'iniziativa dura 1 ora durante la quale i partecipanti saranno guidati lungo un itinerario a tema a cui seguirà un laboratorio dove adulti, bambini e ragazzi potranno liberare la propria creatività realizzando disegni e sculture. Ogni data avrà un tema diverso, che accompagnerà la visita e il laboratorio, per esplorare e conoscere Paestum e la vita dei suoi abitanti nel corso dei secoli. (segue) (Ren)