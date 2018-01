Paestum: domenica di visite gratuite ai musei, per l'area archeologica occorre prenotazione (2)

- Le foto delle "piccole opere" entreranno a far parte di un album dedicato "agli esploratori" che sarà possibile sfogliare on line sulla pagina facebook del Parco Archeologico di Paestum, nella sezione dedicata all'evento (https://www.facebook.com/events/776726472511519/ ), dove si potranno lasciare commenti, pensieri... ed entrare a far parte del "libro degli ospiti". Costo del laboratorio: € 3,00 ogni prima domenica del mese tutti pagheranno solo il costo del laboratorio; ogni terza domenica del mese, il costo del laboratorio si aggiunge al costo del biglietto d'ingresso al museo e all'area archeologica di Paestum. Chi ha meno di 18 anni e chi è in possesso dell'abbonamento Paestum Mia pagherà solo il laboratorio. Partecipanti: massimo 20 per turno; prenotazione obbligatoria alle mail pae.didattica@beniculturali.it o info@lenuvole.it oppure telefonando al numero 0812395653 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00. Ore 10:30 appuntamento alla biglietteria del Museo per "Il Sentiero degli Argonauti", realizzato grazie alla collaborazione di Legambiente Paestum: si tratta di una gradevole passeggiata dai templi al mare attraverso un percorso tra archeologia, storia e paesaggio. (segue) (Ren)