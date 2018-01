Paestum: domenica di visite gratuite ai musei, per l'area archeologica occorre prenotazione (3)

- Il percorso, che da quest'anno si arricchirà anche di pannelli informativi, è di facile percorrenza ed è lungo circa 2 Km (si consigliano scarpe comode).Per info Legambiente Paestum: Pasquale Longo 3397850942 Roberto Paolillo 3663762044. Si ricorda nel Museo le mostre:"Action painting rito & arte nelle tombe dipinte di Paestum", la mostra che resterà aperta fino al 28 febbraio 2018, è curata da Marino Niola e Gabriel Zuchtriegel. Costo del biglietto: Museo + area archeologica + mostra € 10,00 - solo mostra € 3,00. La prima domenica del mese il costo del biglietto per la mostra è di solo € 1,00. "Le armi di Athena. Il santuario settentrionale di Paestum", realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, il Museo Archeologico Nazionale di Paestum e il Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz. Costo del biglietto: inclusa nel biglietto d'ingresso all'area archeologica e al Museo e nell'abbonamento Paestum Mia). Orari: tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30 (emissione ultimo biglietto d'ingresso ore 18:50) 1° e 3° lunedì del mese dalle 8:30 alle 13:40 (emissione ultimo biglietto d'ingresso ore 13:00). Le iniziative si ripeteranno ogni prima domenica del mese, promosse dal MiBACT con ingresso gratuito per tutti. (Ren)