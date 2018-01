Napoli: secondo appuntamento rassegna musicale giovani generazioni del Teatro pubblico campano

- Sarà la Uanema Orchestra in concerto, sabato 3 febbraio 2018 alle ore 21.00 al Teatro Nuovo di Napoli, la band protagonista del secondo appuntamento de Il Nuovo Suona Giovane, rassegna musicale per le giovani generazioni, presentata dal Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, in collaborazione con Progetto Sonora, che nasce per dar corpo ed evidenza ai molteplici linguaggi musicali del nostro tempo. La band, composta da Fabiana Martone (voce), Ciro Riccardi (tromba), Massimiliano Sacchi (clarinetto), Rino Saggio (sax tenore), Mario Tammaro (trombone), Dario De Luca (chitarra), Bruno Belardi (contrabbasso), Salvatore Rainone (batteria), è una vera e propria rivisitazione, in piccolo e in versione 'newpolitana', di una big orchestra jazz americana stile anni '20/'30, e nasce nel 2012 dall'incontro di vari musicisti accomunati dalla passione per il dixieland e lo swing. C'è solo da lasciarsi trascinare dalle cadenze dello swing, tra vecchie ballads, languidi blues e balli scatenati. Uno spettacolo per tutti, durante il quale nessuno riuscirà a rimanere immobile. (segue) (Ren)