Napoli: secondo appuntamento rassegna musicale giovani generazioni del Teatro pubblico campano (2)

- La formazione partenopea ripropone brani di Duke Ellington, Cole Porter, Nat King Cole, Armstrong, Benny Goodman e Sara Vaughan, oltre a incursioni nel periodo d'oro dello swing italiano e arrangiamenti originali. Tra imponenti sessioni di fiati, accattivanti cadenze delle percussioni, la linea ritmico-melodica di chitarra e contrabbasso e un'inimitabile timbrica al femminile, si suona dando libertà al ritmo, all'estro e all'improvvisazione e strizzando l'occhio a classici, rivisitati in chiave autentica e inedita. "Lo swing e il jazz – hanno sottolineato i membri del gruppo - sono una grande musica, ed è molto difficile incasellarli in una definizione unica. Ognuno ci può trovare quello che vuole. Proprio per questo abbiamo fondato quest'orchestra". A completare la serata, sulle musiche della Uanema Orchestra si esibiranno on stage Giulia Caporrino, Giuliano Ferraro, Enrico Rossomando e Irene Vecchia, ballerini del gruppo "Swingin'Napoli", che proporranno coreografie e improvvisazioni in stile swing made in USA. Ci saranno anche un piccolo inserto di tip tap, ad opera di Christian Flavor Turay, e l'intervento di un quartetto vocale, Paola Buonomo, Fabiana Manfredi, Nello Nocera e Mauro Trombaccia. Lo spettacolo è diretto e presentato dagli attori Roberta Frascati e Antonio Torino. (Ren)