Campania: Beneduce (Fi), bene accoglimento mia proposta a tutela anziani

- "Con l'approvazione della legge regionale abbiamo tracciato un percorso per un ruolo attivo e partecipativo per le persone anziane alla vita delle comunità". Ad affermarlo Flora Beneduce, consigliere regionale in Campania di Forza Italia, relatrice in Aula sulla proposta di legge per la promozione dell'invecchiamento attivo. "Invecchiamento attivo - ha spiegato l'esponente di Forza Italia - significa anche difendere gli anziani da un reato vergognoso che è quello delle truffe e dei raggiri. Una violenza sottostimata, questa, all'interno di un fenomeno che negli ultimi anni si è intensificato". "Come aiutare i nostri anziani? – ha continuato la Beneduce in aula – costruendo una rete di sostegno alla comunicazione e alla prevenzione all'interno dei nuclei familiari e delle strutture per la terza età". "Non bastano opuscoli e vademecum a cui spesso è difficile accedere ma bisogna assicurare un controllo del territorio attraverso un azione sinergica tra Forze dell'Ordine e servizi per le Politiche sociali degli Enti Locali", ha concluso. (Ren)