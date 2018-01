Napoli: a Castel dell'Ovo si è parlato di efficienza energetica on the road

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle linee programmatiche dell'amministrazione comunale, tra le quali l'efficienza energetica, si è tenuto oggi, nella Sala Italia di Castel dell'Ovo il convegno Road Show – Italia in classe A, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e su iniziativa dell' E.N.E.A. Il tour ha interessato 10 città italiane sperimentando nuove forme di comunicazione partecipativa, rivolte ai singoli cittadini, agli studenti di Istituti Scolastici superiori ed ai rappresentanti delle piccole e medie imprese. Sono intervenuti: per l' E.N.E.A. il Direttore Roberto Moneta, per il Comune il Vice Sindaco e Assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice, l'Assessore al Verde e qualità della Vita con delega alle politiche energetiche Maria D'Ambrosio, il Direttore Centrale del Dipartimento Ambiente Giovanni Cestari. L'evento ha registrato una notevole presenza di cittadini sensibili alle problematiche trattate, compresa quella degli studenti degli Istituti Scolastici "Archimede" e "Marie Curie".(Ren)