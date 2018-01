Campania: Consiglio regionale approva norme su invecchiamento attivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest’ultimo settore, la Regione, per favorire l’impiego degli anziani in attività socialmente utili, sostiene il servizio civile volontario degli anziani con progetti specifici inseriti in protocolli operativi con gli enti pubblici; il testo unificato prevede, altresì, che i Comuni possano affidare alle persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali per le attività di giardinaggio, di orticoltura, e di cura dell’ambiente naturale. Il testo interviene sulla legge regionale n. 9 modificando l'articolo riguardo gli interventi in favore degli anziani vittime di raggiri e truffe. La norma finanziaria prevede un incremento di euro 100.000.00 della Missione 12 (Diritti Sociali, Politiche Sociali e familiari) Programma 2 (Interventi per la disabilità). (Ren)