Campania: Consiglio regionale approva norme su riutilizzo beni confiscati

- Il Consiglio Regionale della Campani ha approvato all’unanimità, con 37 voti favorevoli, la proposta di legge “Azioni per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e disposizioni per il Piano regionale per i beni confiscati. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n.7” ,ad iniziativa del Presidente della Commissione Speciale Anticamorra e Beni confiscati, Carmine Mocerino, della Vice Presidente Vincenza Amato, del Segretario, Vincenzo Viglione, del Presidente della Commissione speciale di controllo sulle società regionali, Luciano Passariello. Ad introdurre il provvedimento la consigliera Vincenza Amato (Pd), che, nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di questo importante testo, ne ha illustrato i contenuti principali: “la proposta di legge si pone l’obiettivo di favorire il pieno riutilizzo sociale dei bei confiscati alla criminalità organizzata. (segue) (Ren)