Campania: garante detenuti, mercoledì conferenza stampa contro legge Fornero (2)

- "La tutela dei diritti delle persone detenute – ha spiegato Samuele Ciambriello – è tra i compiti che il Consiglio regionale si è dato nel momento in cui ha istituito il Garante". "Il mondo della detenzione – ha aggiunto Ciambriello - è un mondo in cui è presente una grande rimozione collettiva. Il carcere non è la vendetta dello stato nei confronti di chi delinque, ma è lo strumento attraverso cui la Repubblica, nell'espiare la pena, mira alla rieducazione del condannato". In merito al ricorso promosso dalle Acli sulla Legge Fornero il presidente delle Acli Napoli ha sottolineato come il provvedimento "ha interessato 15.000 detenuti. 15.000 persone si sono viste revocare i trattamenti sociali che, a prescindere dai reati commessi, sono sostegno per le famiglie. Dove non arriva lo Stato, arrivano le mafie e abbiamo il dovere di guardare con attenzione ai fenomeni sociali connessi con la detenzione. Nello scorso mese di novembre, il giudice del lavoro di Teramo ha disposto il reintegro della pensione sociale ad un detenuto, ritenendo la procedura attuata dall'Inps illegittima; sul tema è stata presentata anche una interrogazione parlamentare firmata Giachetti". (Ren)