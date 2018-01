Elezioni: Landolfi, un peccato non leggere il nome di Morano tra i candidati di Forza Italia

- "È un vero peccato non leggere tra i candidati di Forza Italia della circoscrizione avellinese il nome di Sabino Morano. Lo dico come suo amico e, soprattutto, come testimone diretto dell’impegno da lui quotidianamente profuso per rafforzare il centrodestra sul territorio irpino. In questo senso, la sua esclusione dalla corsa elettorale suona non solo ingiusta ma soprattutto diseducativa nei confronti di quanti in futuro pensassero di individuare nel lavoro sul territorio la strada maestra su cui fondare il proprio percorso politico. Purtroppo, fino a quando i cittadini saranno privati della libertà di scegliere i propri rappresentanti e fino a quando la selezione delle candidature resterà appannaggio di piccole oligarchie prive di vera legittimazione popolare, ad andare avanti - fatte salve poche eccezioni - saranno solo notabili senza storia e yes-men senza attributi". Così, in una nota, l'ex ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi. (Ren)