Caserta: firmato oggi il Patto per la crescita della Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo dell’accordo tra UniCredit, Confindustria Campania e Università Federico II è stimolare la nascita di nuovi progetti imprenditoriali giovanili, in particolare legati ad Industria 4.0, e di favorire lo scouting di aziende e di spin off universitari, con l’impegno delle parti a realizzare una serie di azioni congiunte finalizzate a favorire la riqualificazione di competenze 4.0, a supportare le aziende della Campania nella realizzazione di investimenti e a sostenerle nel loro percorso di crescita. UniCredit ha annunciato oggi anche l’intenzione di dare seguito ad un successivo Roadshow al Sud per avviare le attività operative previste dall’accordo firmato oggi anche con tutte le restanti associazioni territoriali di Confindustria e con gli altri Atenei del Mezzogiorno. (segue) (Ren)