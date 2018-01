Caserta: firmato oggi il Patto per la crescita della Campania (3)

- "UniCredit mette a disposizione delle aziende della Campania e del Mezzogiorno strumenti innovativi ed iniziative specifiche per i settori strategici - ha spiegato Giovanni Ronca, co-responsabile delle attività di Commercial Banking Italy di UniCredit – allo scopo di sostenerne la competitività e di agevolare l’accesso al mercato dei capitali. Con l’accordo firmato oggi per la Campania vogliamo promuovere la sinergia tra gli attori del territorio. E’ imminente inoltre l’avvio di un Tavolo di lavoro nazionale con Confindustria e Crui, con l‘obiettivo di consolidare la ripresa in atto al Sud al fine di garantire anche al Paese una prospettiva di crescita stabile e duratura". (Ren)