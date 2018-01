Benevento: assalto in abitazione di Amorosi da parte di commando, portati via pochi spiccioli

- Lunghi momenti di terrore sono stati vissuti da una famiglia di Amorosi (Benevento) vittime di alcuni malviventi, armati di spranghe e pistole, che hanno fatto irruzione in casa, dove c'erano anche degli ospiti. I malviventi dopo avere aggredito e picchiato con calci e pugni uno dei presenti, sono riusciti a fuggire portando via pochi euro e alcuni oggetti. L’uomo picchiato, di sessant'anni, è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate. In ospedale anche un signora, colta da malore per lo spavento. In casa c’erano in tutto otto persone. I malviventi, che hanno sequestrato un parente degli aggrediti che si trovava in giardino a prendere legna da ardere non hanno esitato, quando il padrone di casa è svenuto a buttargli acqua in faccia per vedere se stesse fingendo. A questo punto, i malviventi si sono dati alla fuga. Il sindaco di Amorosi, Giuseppe Di Cerbo, ha chiesto un incontro con il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura.(Ren)