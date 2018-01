Elezioni: Passariello (Fdi), parte la corsa per tornare a guidare il paese

- "Questo è un giorno particolarmente importante per me e per i tanti militanti di Fratelli d'Italia. Oggi ufficialmente parte la corsa per tornare a guidare il Paese, e ringrazio il nostro leader Giorgia Meloni per avermi dato la possibilità di offrire il mio contributo". Ad annunciarlo in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia e candidato alle elezioni politiche Luciano Passariello. "Il partito mi ha scelto per concorrere nel collegio uninominale di Napoli 6, un'area di grandi sofferenze ma al tempo stesso dalle potenzialità straordinarie", ha proseguito Passariello. (segue) (Ren)