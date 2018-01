Elezioni: Passariello (Fdi), parte la corsa per tornare a guidare il paese (2)

- "Negli anni trascorsi in consiglio regionale - ha aggiunto - ho sempre posto particolare attenzione alle istanze provenienti da quel territorio, e devo ringraziare i nostri consiglieri municipali per aver mantenuto alta l'attenzione e avermi costantemente coinvolto. La competizione adesso si fa dura e il loro supporto sarà fondamentale: non bisogna abbassare la guardia. Così come non fermeremo l'attività politica a difesa dei tanti lavoratori a rischio. Il diritto al lavoro è un punto fermo delle mie battaglie politiche e lo dimostrano le tante interrogazioni e gli innumerevoli interventi in consiglio in tal senso. Penso alla vertenza Bros, ai Cub e ai dipendenti delle società partecipate regionali che per mesi non hanno percepito lo stipendio. A loro e ai tanti concittadini nelle stesse condizioni va il mio pensiero: sarò sempre al loro fianco e in loro rappresentanza in tutte le sedi istituzionali". (segue) (Ren)