Napoli: Gaeta, il riscatto culturale degli adolescenti parte dai laboratori di cittadinanza attiva

- Nell'ambito dei progetti innovativi per la valorizzazione e partecipazione degli adolescenti del comune di Napoli, si è svolta al Vomero la giornata di confronto "La Città dei ragazzi in Azione" con l'assessore al Welfare del comune di Napoli Roberta Gaeta e il presidente di Municipalità Paolo De Luca, organizzata con la Coop Soc La Locomotiva. "Ho ascoltato con attenzione i ragazzi, che hanno fatto un lavoro di lettura del territorio attento e preciso. In un periodo in cui si addebita all'assenza di valori e di riferimenti da parte dei più giovani la responsabilità di episodi di violenza – ha spiegato Gaeta – sono proprio i ragazzi di Napoli a dimostrare che è in atto una vera e propria rivoluzione culturale: hanno scelto di approfondire e confrontarsi su temi quali il sovraffollamento delle carceri, il funzionamento del trasporto pubblico locale e l'accesso alla sanità, come esercizio di cittadinanza attiva". (segue) (Ren)